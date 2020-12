Caterina Balivo immersa nella natura e sorriso contagioso – FOTO

Caterina Balivo immersa nella natura: tra alberi e fiori la conduttrice Rai svela un segreto. Pioggia di risposte dal web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo in uno scatto molto interessante: immersa nella natura, è circondata da alberi e fiori. Un paesaggio sicuramente suggestivo che non lascia indifferenti i follower della nota conduttrice RAI. Accanto alla foto, un messaggio: La felicità di quando esce il sole…😍Lo ammetto: un po’ meteoropatica lo sono anche io! E voi? Un segreto della Balivo subito condiviso dai numerosi commenti. Lo scatto emana serenità: il raggio di sole illumina Caterina. Il viso non è truccato, la conduttrice infatti ama lasciarsi immortalare senza make-up, un viso acqua e sapone che le dona perfettamente. L’outfit è interessante, tipico per la stagione invernale ormai alle porte: l’enorme soprabito di maglia a quadretti che le arriva ben sotto il ginocchio. Non consente tuttavia di curiosare il suo outfit nel dettaglio. Sono interessanti i collant a pois neri, tono su tono – il pois è un motivo molto trendy durante questa stagione – che si abbinano all’abito comodo anch’esso nero. Per concludere, scarponcini neri per concedersi delle intense passeggiate all’aria aperta.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali si specchia e mostra un fisico unico, è perfetta – FOTO

Caterina Balivo e la maglia provocatoria…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali, in lingerie sexy fa girare la testa ai fan – Foto

Qualche giorno fa Caterina Balivo ha ammesso di non riuscire ad attendere il 25 dicembre per aprire i regali. Quello che balza subito all’occhio è la maglia provocatoria con tanto di scritta: Ho sempre ragione. Una maglia che suscita molto interesse per il suo spirito provocatorio anche se alcuni followers hanno notato le gambe chilometriche in primo piano e favorite da una gonna mini che non le nasconde. Viso poco truccato ed i fans sono subito in delirio, anche se non spesso rilasciano dei commenti inopportuni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Ma questo è uno degli “incidenti” del mestiere e la conduttrice preferisce ovviamente non rispondere ai commenti (poco carini) che le vengono rivolti.