Chiara Ferragni ha condiviso un post pazzesco sui social: la nota fashion blogger ha fatto impazzire tutti i suoi follower.

Chiara Ferragni è sicuramente una delle influencer più famose al mondo. La 33enne ha un grosso seguito su tutti i social network, in particolare su Instagram: il suo account vanta ben 22,3 milioni di follower. La nativa di Cremona, tra video su Tik Tok, scatti su Facebook e stories su Instagram è praticamente presente sugli smartphone di tutti noi.

Chiara è sposata con Fedez: il loro figlioletto Leo è già una star del web. La fashion blogger è nuovamente in dolce attesa: i suoi scatti dolcissimi fanno impazzire i fan. La Ferragni, poco fa, ha mandato in tilt il web pubblicando una foto in cui indossa soltanto l’intimo.

Chiara Ferragni da capogiro: resta solo in slip

Chiara, poco fa, ha pubblicato un post spettacolare in cui è presente un collage favoloso. La 33enne ha mostrato ai suoi fan uno scatto in cui era in attesa di Leo e una fotografia in cui è in attesa di una femminuccia che nascerà a marzo. In entrambi gli scatti, niente vestiti e tutto in bella mostra. I “suoi pancioni” emozionano tantissimo il popolo del web.

“Guardate come è diversa la mia pancia con Leo e con la bambina alla stessa 27esima settimana”, ha scritto in lingua inglese nella didascalia. Il post in appena mezz’ora ha già collezionato 310mila cuoricini e numerosissimi commenti.

Chiara, nella giornata di ieri, ha condiviso uno scatto di famiglia bellissimo con la neve sullo sfondo (si è verificata una copiosa nevicata su Milano).