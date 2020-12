Chiara Nasti con il suo outfit è quasi da censura. Il lato A esplode e le gambe, lunghe e perfette, sono in bella vista

La bella influencer Chiara Nasti non teme il freddo nonostante a Milano e in gran parte del nord Italia ci sia la neve e le temperature non siano delle più miti. Del resto la biondissima è abituata ad essere poco vestita. Anche in inverno la vediamo con top corti e scollati, in tutta la sua bellezza come se per lei fosse sempre estate.

Ma su questo modo di vestire è stata proprio lei ad esprimersi parlando dei maglioni troppo coperti. “I maglioni a collo alto mi danno un fastidio terribile, io odio le cose troppo coperte” ha detto qualche giorno fa in una Instagram Story spiegando che questi tipi di maglioni le mettono ansia. Insomma la Nasti ama la libertà, in tutto, anche sul vestiario. Del resto se lo può permettere mostrando il suo bel fisico, se non sente freddo, beata lei!

E proprio negli ultimi scatti che la Nasti ha dato prova di quanto affermato. Altro che freddo, lei si scopre tutta ed è una provocazione dietro l’altra. Per vedere di cosa parliamo vai alla pagina successiva.

Chiara Nasti, il vestito sale e lo scollo è da censura