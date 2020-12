Codacons, aumento prezzi 2021: batosta per i consumatori

Il Codacons ha elaborato un lavoro studiando i possibili incrementi di spesa per il prossimo anno: prevista una batosta per i consumatori.

Il Codacons è un’associazione che è nata per difendere i consumatori e l’ambiente: stando ad uno dei suoi ultimi studi pubblicati anche sul sito web, si prevede una batosta da 860 euro per le famiglie italiane. La pandemia ha sicuramente influenzato le vite di tutti: il governo ha dovuto svolgere un grande lavoro per regolare le giornate dei cittadini, cambiando abitudini, bloccando attività ricreative come i viaggi e vietando i viaggi tra le Regioni.

Con l’arrivo del 2021, tuttavia, alcune cose potrebbero cambiare nuovamente. Il governo dovrebbe allentare le misure, consentendo alcune cose che oggi sono invece vietate. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha eseguito alcuni studi e ha stimato una stangata incredibile.

Codacons: prevista stangata di 860 euro per le famiglie italiane

Stando allo studio del Codacons, per ogni nucleo familiare sarebbe prevista una stangata di 860 euro, calcolando i rincari previsti per il 2021. Per il prossimo gennaio sono previsti aumenti dei prezzi che sicuramente influenzeranno la spesa delle famiglie. Nella nota condivisa sul sito web ufficiale, si prevede un “leggero incremento dei listini, che nel 2021 potrebbe determinare una maggiore spesa pari a complessivi + 200 euro a famiglia, a cui si aggiungono + 142 euro per i soli rincari del settore alimentare”.

Come se non bastasse, l’associazione prevede un incremento di +75 euro in merito alle spese per mezzi pubblici come autobus, aerei e treni. Sono previsti incrementi anche dei prezzi dei ristoranti (+58) e degli alberghi (+72). Viaggiare e alloggiare costerà di più.

Il prezzo del carburante è già salito, mentre a breve salirà anche la manutenzione e la revisione delle autovetture. Aumenti previsti anche nella sanità (+25 euro) e nel settore bancario (+15 euro).