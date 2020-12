Cristina Buccino, panorama vietato ai minori: seduta sul letto con addosso solo un cuscino – FOTO

La famosa influencer, nonché showgirl e modella italiana, posta una foto dall’atmosfera bollente: impossibile resistere dal non guardare!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Cristina pubblica un post formato collage, con quattro foto in cui si mostra bella e sensuale su un letto disfatto dalle candide lenzuola: anche il questa stagione fredda, lei sa sempre come far alzare la temperatura!

Numeri da record: più di 100 like e 50 commenti in meno di mezz’ora!

Tra i complimenti per la sua invidiabile bellezza, ci sono delle frasi ironiche, per sdrammatizzare l’aria calda che si respira tra i followers, ad esempio un utente le scrive: “Vorrei essere il tuo cuscino”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Cristina Buccino seduta su una scala con un corpetto da infarto-FOTO

Cristina Buccino: le sue prime esperienze!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Cristina Buccino in vestaglia, alza la gamba e scopre in basso, si suda… -FOTO

Prima di sfondare nel mondo del web, la popolarità della Buccino comincia con le prime foto per alcuni cataloghi di moda, passando poi alla televisione, con la partecipazione ai programmi Tutto X Tutto su Rai1 e Artù su Rai2.

Ma il pubblico maggiore la iniziò a seguire dalla sua presenza nel programma Veline, in cui arrivò in finale.

Per consolidare la sua carriera, fino al 2012, vestì i panni della professoressa all’Eredità e diventò una concorrente dell’Isola dei Famosi: la sua ultima esperienza televisiva.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Attualmente dedica le maggiori attenzioni al mondo dei social e, in particolare, al mondo di Instagram: il suo profilo ha più di 2,5 milioni di seguaci!