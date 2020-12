Dayane Mello, sul divano bagnata e coperta solo da una fascia – FOTO

Dayane Mello sul divano della casa del Grande Fratello indossando solo il costume grigio. Sguardo seducente ed i fans impazziscono per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane Mello, la modella brasiliana nota della televisione italiana, è una delle concorrenti maggiormente discusse del Grande Fratello. La sua bellezza prorompente unita al modo schietto e pungente di dire quello che pensa, fa sì che il pubblico che sbircia all’interno della casa del famoso reality, non riservi mezze misure a Dayane, cioè o la amano o la odiano. Il suo profilo Instagram è comunque seguitissimo, merito dello staff della modella il quale approfitta per invitare i followers a sostenere la loro beniamina.

Come in quest’ultimo post pubblicato una manciata di ore fa, nella mattinata per essere precisi, in cui si invita il web a supportare la Mello. Forza & coraggio, fino alla fine! Continuiamo a sostenere Dayane ❤️ questo recita il post con tanto di foto della modella. Dayane è senza trucco, ma non ne ha bisogno merito di una pelle perfetta e dei lineamenti armoniosi degno di una modella. Adagiata sul divano di casa, la foto in realtà ritrae solo una porzione del fisico di Dayane, precisamente dal viso sino all’addome.

Dayane Mello, la freddezza pericolosa…il web si divide

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

La posa è molto sensuale, lo sguardo è semplicemente ipnotico – non si sa a chi fosse rivolto ma sicuramente è degno di attenzione. I capelli sono bagnati così come il fisico, sicuramente reduce da un tuffo in piscina tant’è che la pelle è bagnata e indossa solamente il costume. Dalla foto si vede un costume a fascia di colore grigio. Come già anticipato, quando si tratta della Mello il web si divide: anche sul suo profilo infatti è un continuo intrecciarsi di commenti positivi, quali ad esempio…La migliore! La sosterrò fino alla fine…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

A cui si alternano commenti poco carini per la modella: Sostenerla? Dopo quello visto ieri sera è difficile…