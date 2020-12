Dennis Nilsen: il diario del serial killer in vendita su un sito web

Dennis Nilsen avrebbe scritto il diario durante il periodo di detenzione. Il contenuto del diario è agghiacciante.

Dennis Nilsen, il serial killer che ha ucciso e smembrato diversi uomini, avrebbe scritto il noto diario durante il periodo di detenzione, in attesa del processo nel 1983. Oggi l’opera, macchiata di scritte e disegni contorti, è in vendita su un sito web, specificamente dedicato a diverse testimonianze appartenenti al mondo della criminalità. Le 104 pagine di cui è composto il diario sono inchiostrate di note e appunti scritti a mano; tra questi anche disegni, quali strani scarabocchi, ma anche poesie dal contenuto raggelante. Si ritiene che Nilsen abbia massacrato almeno 15 vittime, tutte nella città di Londra. Tuttavia, al momento del suo arresto si temeva che il raccapricciante bilancio dei morti potesse essere ancora più alto. L’assassino è morto in custodia cautelare per cause naturali, nel 2018, all’età di 72 anni.

Il contenuto del diario è agghiacciante: i disegni e le confessioni del serial killer sono spaventose

Nilsen ha strangolato e annegato numerosi ragazzi. Inoltre, si sarebbe circondato della compagnia dei cadaveri prima di smembrarli definitivamente, secondo quanto riferisce lui stesso nel diario. Il venditore Red Rum dichiara che il manoscritto offre una visione davvero raccapricciante della mente del criminale. Il diario è attualmente all’asta con un valore minimo di partenza pari a circa 1000 sterline, sul sito web statunitense murderauction.com. L’interesse per i deplorevoli crimini di Nilsen è cresciuto, grazie anche alla realizzazione del film drammatico Des, con l’attore David Tennant nei panni dell’assassino scozzese, proiettato all’inizio di quest’anno su ITV. Le “grandi poesie” dell’opera, dichiara Red, riportano i titoli “Trying” e “Silver Boy”. I componimenti narrano chiaramente dell’esperienza di due vittime, uccide e sezionate nel mese di aprile e novembre da Dennis. Un’altra poesia recita: “Provo a sorridere / nonostante la vendetta mi guardi.”

Il Daily Mirror non è stato in grado di autenticare il diario ma il venditore sostiene che l’opera sia firmata e siglata dal killer.

Fonte: Daily Mirror