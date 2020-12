Elena Morali, costume sexy e “sporgenze” vertiginose: una favola da raccontare – FOTO

La web influencer, Elena Morali incanta i suoi follower con una “sporgenza” vertiginosa dalla piscina: una “storia” bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Al pari delle altre dive del web, anche Elena Morali si aspettava un Natale diverso, come l’ha sempre festeggiato da un pò di anni a questa parte. Se non ci fosse stata la pandemia da Covid-19, probabilmente avrebbe dato “spettacolo”, nei luoghi più incantati d’Italia.

Avrebbe regalato un sogno ai propri follower di Instagram che ormai la seguono di continuo tra pose in intimo e “senza veli” da censura. Gli oltre 1 milione di seguaci si son dovuti “accontentare” di questo, oltre che a riscontrare i migliori attimi d’amore con il fidanzato, Luigi Favoloso. Con il quale ha assaporato anche momenti di “sbandamento” totale.

La storia con l’ex gieffino è stata caratterizzata da un “tira e molla” continuo, ma che al termine di ogni disavventura ha dimostrato di sapersi “ricucire” al punto giusto

LEGGI ANCHE —–> Chi è Nicolò Zenga, il figlio di Walter: “Mi ha aiutato tantissimo”

Elena Morali, il regalo di Natale che avrebbe “sognato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

LEGGI ANCHE —–> Cristina Buccino, panorama vietato ai minori: seduta sul letto con addosso solo un cuscino – FOTO



Come per le altre dive del mondo dello spettacolo e dei social network in generale, anche Elena Morali ha dimostrato che l’anno che si sta per concludere le ha regalato poche gioie e la totale assenza di sorprese.

La fidanzata di Luigi Favoloso, in occasione dell festività natalizie, attese quasi sempre con trepidazione ha lanciato su Instagram un post “nostalgico” con tanto di paesaggio sublime, dove per sua stessa ammissione si raccoglievano un pò tutti i “desideri” espressi durante l’anno.

Un ritratto che ha fatto il giro del web e immortala un fisico da 100 e lode della Morali, proprio come l’ha fatta “Madre Natura”. Ci troviamo insieme a lei nelle meraviglie assolute dell’Hotel “Chalet al Foss”, dove Elena ha trascorso l’ultimo Natale. Un paesaggio “fantascientifico”, dove la web influencer si trova davvero a suo agio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Allora era nel pieno dei suoi “sogni”, in completo relax e sporgente dalla piscina incantata con le sue divine curve, che fanno fatica a trattenersi nella parte alta di un costume nero, molto sexy. “Per il prossimo Natale voglio tornare quì”, così la Morali “bussa” alla porta di Favoloso, esprimendo in anteprima il “dolce” desiderio, per la fine dell’anno che verrà