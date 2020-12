Eleonora Incardona, doppia dose di eros: décolleté e fondoschiena in un’unica FOTO

Eleonora Incardona, ex cognata di Diletta Leotta, si gode le vacanze alle Maldive. Il bikini da sogno lascia i fan a bocca aperta

In quanto a bellezza, Eleonora Incardona non ha nulla da invidiare alla più famosa Diletta Leotta. Mora, formosa, e con un corpo da urlo, l’ex compagna di Mirko Manola, fratello della giornalista sportiva, si gode le vacanze alle Maldive. A bordo piscina, Eleonora sfoggia un costume davvero mozzafiato: il fondoschiena mostruoso e il davanzale non passano inosservati agli occhi dei followers.

Per lei solo commenti di apprezzamento: “Bellissima” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Corpo meraviglioso e fisico ancor più attraente“.

Eleonora Incardona: vacanze da sogno alle Maldive

Le vacanze che Eleonora Incardona sta trascorrendo alle Maldive sono un vero e proprio film a luci rosse. La bellissima modella, a bordo piscina o in una spiaggia da sogno, appare comunque favolosa. Le curve esplosive, evidenziate dai sensualissimi bikini, sono incontenibili, ed incantano i followers che la seguono con attenzione.

La Incardona, nonostante abbia tentato più volte la carriera televisiva, non ha avuto molto successo. Al pubblico dei social, quest’ultima è nota per essere l’ex cognata di Diletta Leotta. Eleonora è stata infatti per molto tempo la fidanzata di Mirko Manola, fratello della giornalista. La relazione fra i due, stando ai rumors, è giunta al capolinea durante la scorsa estate.

Eleonora, di nuovo single, si gode il sole e le spiagge delle Maldive, sfoggiando tutta la propria sensualità a colpi di selfie e stories. Ed i followers non potrebbero essere più felici.