La Lamborghini mostra il suo fondoschiena nella neve in videocamera, ripresa dal marito Afrojack mentre esce dalla piscina

Elettra Lamborghini e Afrojack in montagna a Gstaad, location meravigliosa in Svizzera per le loro vacanze natalizie. Si trovano in un resort incantevole e ieri sera hanno fatto un bagno caldo nella piscina riscaldata del resort.

A quel punto però la Lamborghini ha volto sperimentare una tecnica dei paesi nordici, e si è gettata letteralmente nella neve gelida in costume da bagno dopo essere uscita dalla piscina. Il marito l’ha ripresa con il telefono mentre si arrampicava fuori dalla piscina per buttarsi nella soffice neve.

Elettra Lamborghini e Afrojack innamorati e felici durante le feste natalizie

I neo sposi si stanno godendo una bellissima vacanza e luna di miele insieme in giro per il mondo. I due sposi dal 26 settembre 2020 hanno da subito iniziato a viaggiare partendo da Limassol, Cypus per andare poi a Dubai e ora a Gstaad, una delle località più belle e lussuose della svizzera. Le foto che li ritraggono insieme mostrano un quadretto davvero meraviglioso, appaiono felici e spensierati come se tutto nel resto del mondo fosse apposto.

Sono una ventata di ottimismo per chi guarda le foto e la speranza che si torni alla normalità il prima possibile. Nell’ultimo post Instagram la Lamborghini scrive:”Merry Christmas from us. Tanti auguri di Buon Natale a tutti voi da noi, che la pace e la felicità sia con voi”. Nel frattempo però la cantante ha continuato a lavorare per vari programmi e a registrare la sua musica.

Infatti ha condiviso le foto tutta vestita da spettacolo e ha anche girato un video mentre fa il suo famoso “twerking”. Recentemente ha anche intrapreso il ruolo di testimonial per i famoso marchio di scarpe sportive AW lab. Pertanto per la Lamborghini è periodo fortunato sia in amore che sul lavoro.