Elisa Isoardi torna a ballare ma senza Raimondo Todaro che commenta… – FOTO

Elisa Isoardi si gode dei momenti di sole dalla finestra di casa e ne approfitta per scattare un selfie, lo sguardo turba i follower.

Elisa Isoardi è certamente diventata negli anni una delle conduttrici italiane più apprezzate. La sua ultima partecipazione a Ballando con le Stelle – dove si è qualificata, nonostante le varie peripezie, al quarto posto – l’ha consacrata a personaggio televisivo tanto da essere seguitissima sui social. Elisa non ha mai fatto della sua bellezza il suo punto di forza, tuttavia nello show dance di Rai Uno ha dimostrato di essere una femme fatale. In quest’ultimo scatto condiviso dalla Isoardi, risalta subito il suo sguardo che brilla. Non possiamo sapere cosa stia pensando Elisa, ma certamente il risultato del selfie è magnifico. Probabilmente da casa propria, è intenta a godersi il sole che filtra dalla finestra nonostante la presenza delle tende che appaiono lungo gli angoli della foto. Outfit elegante per la conduttrice: si riesce a scorgere un blazer blu notte a cui ha abbinato una maglia basic della stessa tonalità della giacca, creando un tono su tono molto interessante.

Elisa Isoardi in compagnia di un altro ballerino

Per Elisa Isoardi l’esperienza di Ballando è stata molto positiva, tanto da voler continuare a ballare. In questo post infatti la conduttrice spiega di aver deciso di continuare a prendere lezioni di ballo con un altro ballerino della scuderia di Milly Carlucci, ovvero Stefano Oradei. I follower non perdono occasione di commentare positivamente la decisione della Isoardi di dedicarsi alla danza.

E tra i commenti spunta quello di Raimondo Todaro, partner di ballo durante lo show di Rai Uno che approva la decisione di Elisa.