Elisa Visari, outfit spettacolare e gambe in bella mostra: incantevole – FOTO

Elisa Visari ha fatto impazzire tutti i suoi follower postando un paio di fotografie meravigliose, con gambe incredibili in primissimo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

Elisa Visari è una ragazza dotata di una bellezza straordinaria e di una sensualità fuori dal comune. La nativa di Latina è un’attrice e modella molto apprezzata dalla platea. Nella sua carriera, la classe 2001 ha anche preso parte alla serie televisiva ‘Don Matteo 11’ nel ruolo di Rebecca. Stando alle ultime notizie di gossip, la ragazza starebbe frequentando Andrea Damante.

Elisa è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 187mila follower. La 19enne ama far impazzire i suoi ammiratori postando scatti da capogiro. La Visari, poco fa, ha condiviso in rete un paio di fotografie davvero intriganti.

Elisa Visari, gambe in bella mostra: fantastica

Elisa, negli ultimi scatti condivisi in rete, indossa una felpa davvero particolare sia dal punto di vista del colore che per lo stile. La bellezza del suo viso è semplicemente disarmante, mentre lo sguardo profondo ipnotizza i fan. La 19enne lascia le sue gambe completamente scoperte e le piazza in primissimo piano, lasciando tutti a bocca aperta.

Il post ha già raccolto 33mila cuoricini e numerosi commenti. “Bellezza raffinata e gioiosa”, “Bella bella bella”, “Favolosa”, “Wow Elisa, sei sempre più bella, affascinante, incantevole, sexy”, si legge.

La nativa di Latina, nel corso dell’estate, ha infuocato il mondo dei social con scatti fenomenali in costume.