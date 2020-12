Rompe il silenzio Elisabetta Gregoraci e nel corso dell’ultima puntata del GF Vip si esprime ufficialmente sul rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi dopo le ultime evoluzioni

Per mesi il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è stato protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Un’amicizia “speciale”, così definita dai diretti interessati. Sebbene l’ex velino abbia sempre dichiarato di provare un sentimento e una forte attrazione, Elisabetta si è sempre frenata. Ha inoltre più volte ha ribadito che tra loro non ci sarebbe potuto essere nulla, sebbene in alcune occasioni i suoi tanti discussi paletti sembrava stessero vacillando. Dopo che quest’ultima ha deciso di abbandonare la casa e ha messo un punto a questa conoscenza, continuando a descriverla come semplice amicizia, Pretelli si è avvicinato a un’altra delle concorrenti: Giulia Salemi.

Elisabetta Gregoraci commenta: “Sembra un copia e incolla”

Proprio per il coinvolgimento di Pierpaolo nei confronti di Elisabetta e la convinzione di Giulia nel voler viversi quest’esperienza senza storia d’amore, nessuno avrebbe predetto quanto accaduto invece in questi ultimi giorni. Quello che era apparsa e che era stata definita dai diretti interessati una semplice amicizia, ora sembra essere diventata qualcosa in più. Tra i due c’è una forte complicità e attrazione fisica e, in seguito a un gioco organizzato dal Grande Fratello, è scattato il primo bacio.

Nella puntata di ieri sera Alfonso Signorini non ha perso occasione per chiedere a Elisabetta Gregoraci il suo pensiero riguardo all’evoluzione del rapporto tra Pierpaolo e Giulia, avvenuto in così poco tempo. La showgirl si è mostrata quasi indifferente, sebbene non si sia tirata indietro nel tirare qualche frecciatina. “Mi sembra un po’ un copia e incolla, ma va bene così” -ha sottolineato- “Alla fine meno male che non li ho abbassati questi paletti, meno male!“.

Elisabetta prende quindi le distanze da Pierpaolo che si difende dalle accuse degli opinionisti e degli ex concorrenti. Afferma di aver semplicemente smesso di usare il freno a mano con Giulia e anche quest’ultima ammette: “Alfonso, ho semplicemente fatto quello che mi hai consigliato anche tu, di vivermela senza troppe paranoie“, sottolineando poi il forte feeling che la lega all’ex velino.

“Era da tanto tempo che non mi trovavo così bene con il sesso maschile” -ha affermato- “Fisicamente? È un gran bono!“. Tra Giulia e Pierpaolo sembra essere quindi nata una forte complicità, mentre il capitolo Elisabetta appare definitivamente chiuso.