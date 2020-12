In Germania un grande errore: a otto dipendenti di una casa di cura sono state iniettate 5 dosi di vaccino in più.

Un grande errore senza gravi conseguenze durante questa prima fase. A otto dipendenti di una casa di riposo sono state somministrate per errore cinque dosi del vaccino Covid-19. È successo in Germania, a Stralsund, nel nord-est del Paese. Per motivi deontologici, i sanitari della struttura di ricovero tedesca, sette donne e un uomo di età compresa tra i 38 ei 54 anni, sono state tra le prime persone ad aver ricevuto il vaccino BioNTech-Pfizer; somministrato in Germania a partire dallo scorso sabato. Tuttavia, durante la sessione di vaccinazione di ieri, domenica 27 dicembre, sono state iniettate per errore cinque dosi contemporaneamente, secondo quanto ha riferito l’amministratore del distretto locale.

LEGGI ANCHE >>> Le sneakers della LIDL atterrano in Francia: domenica di panico ed euforia

Le parole del capo del dipartimento Stefan Kerth in merito: “è un caso isolato, accaduto per errore umano”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Palazzo del’Eliseo: uccisi tre soldati francesi durante le operazioni militari

Quattro assistenti sanitari, con lievi sintomi simil-influenzali, sono stati ricoverati in ospedale e attualmente sono sotto osservazione; mentre gli altri quattro sono tornati a casa. “Sono profondamente dispiaciuto per questo incidente”, ha detto l’amministratore del distretto Stefan Kerth, assicurando l’opinione pubblica sulla rarità dell’incidente: “è sicuramente un caso isolato”, ripete l’uomo, “avvenuto a causa di un errore umano”. Il politico ha concluso il suo discorso augurando il meglio a tutte le persone coinvolte, sperando che “non si verifichino effetti collaterali gravi” per la loro salute.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Prima del lancio della campagna di vaccinazione, il laboratorio tedesco BioNTech aveva assicurato che dosi maggiori del normale erano già state iniettate senza gravi effetti collaterali durante le fasi di test.

Fonte: Cnews