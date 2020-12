Il conduttore Flavio Insinna confessa per la prima volta il motivo che lo sta tristemente allontanando dal desiderio di diventare padre.

Il noto conduttore cinquantacinquenne romano, Flavio Insinna, ha deciso di voler parlare in maniera inedita del suo desiderio legato alla paternità. L’attore, nel corso di una recente intervista, ha messo alla luce alcuni aspetti della sua vita privata, senza escludere il rapporto con l’attule partner Adriana Riccio. L’affinità tra i due ha avuto inizio sei anni fa, durante le riprese della trasmissione Affari Tuoi, e da allora non si sono più separati.

Flavio Insinna: la speranza di essere padre e l’ostacolo

In una confessione alla conduttrice Caterina Balivo, Flavio ha raccontato di come da molti anni il suo desiderio di paternità sia andato man mano accentuandosi sempre di più. Per quel che riguarda la sua volontà, lui si dimostra più che ben disposto a tale idea. Eppure, nonostante questo crescente desiderio di essere padre, lo showman italiano incappa in un ostacolo non indifferente.

“Non ho avuto un figlio, ma non è un capotto“, avrebbe poi amesso lui stesso con fare sentenzioso durante l’intervista. Dunque, sembrerebbe che al di là dei sogni la realtà dei fatti non sia propensa ad accontentare il conduttore.

Il quale, amaramente e con un velo di tristezza, avrebbe rivelato come, con molta probabilità, lui e la sua compagna per il momento non diventerrano genitori. Non si può che coltivare la speranza che le situazioni future siano più benevole ad accogliere tale sua mordente richiesta.