Flora Canto, la compagna di Brignano in sottoveste rossa: un vero splendore – Foto

Flora Canto raggiante ricorda ai suoi follower l’appuntamento con il programma di Enrico Brignano. Ecco il nuovo scatto pubblicato su Instagram!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Flora Canto più sorridente che mai su uno scatto pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram. Sorridente e più bella che mai la moglie di Brignano ha colto l’occasione per ricordare a tutti l’appuntamento di stasera su Rai Due con Un’ora sola ti vorrei.

Si tratta dell’ultima puntata del programma tv con Enrico Brignano, in onda stasera alle 21.20.

“Stasera sarà un’ora di risate e non solo, anche momenti di grande commozione”, queste le parole di Flora Canto che ha anticipato ai follower che sarà una puntata davvero da non perdere.

Flora Canto e le sue esperienze televisive

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)



Flora Canto è nata il 12 febbraio 1983 ed è diventata famosa per la storia d’amore con Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello e attuale conduttore di Temptation Island. I due si sono lasciati proprio durante il reality, dopo che lui si era innamorato della sua coinquilina Simona Salvemini.

Successivamente, Flora Canto ha partecipato a Uomini e Donne nel ruolo di tronista, scegliendo Francesco Pozzessere. I due si sono lasciati nel 2009, ad un passo dalle nozze.

Conosce Brignano nel 2013 su una spiaggia a Sabaudia. Tra i due è subito colpo di fulmine, nonostante ben 17 anni di differenza. Ne 2017 è nata la loro prima figlia che hanno chiamato Martina. I due sono davvero molto affiatatati e uniti come si è potuto notare anche da alcune ospitate fatte insieme.

In quanto a Flora Canto, ha iniziato la sua carriera vera e propria nel 2008, quando ha recitato nel film “Vieni avanti Cretino” con Lino Banfi. Ha recitato anche in una puntata di Don Matteo e ha condotto Telethon Rai Uno, Fast and Furios su La7, Oscar dei porti e altre trasmissioni tv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Nel 2020 è stata inviata, insieme ad Aurora Ramazzotti, del programma Ogni mattina condotto da Adriana Volpe su TV8.