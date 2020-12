Georgina Rodriguez, posa da incanto nell’ultima FOTO: gambe stratosferiche

Georgina Rodriguez incanta i followers di Instagram col suo ultimo scatto: le gambe nude sono un vero e proprio spettacolo

La splendida Georgina Rodriguez, che si sta godendo dei giorni di relax a Dubai, rende i followers partecipi delle sue giornate. La modella, che ha accompagnato il fidanzato Cristiano Ronaldo ad una premiazione negli Emirati Arabi Uniti, si mostra impeccabile come sempre. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, agli utenti non può non cadere l’occhio sulle gambe stratosferiche: distesa sulla poltrona, Georgina indossa una bandana in tinta con la maglia, ed appare splendida.

“Ops, mi sto innamorando di te“, “Così bella…“: i commenti dei fan non si fanno attendere.

Georgina Rodriguez a Dubai per la premiazione di Ronaldo

Cristiano Ronaldo e la sua fidanzata Georgina si trovano attualmente negli Emirati Arabi Uniti. La stella della Juventus ha infatti ricevuto un graditissimo premio a Dubai: quello di “Miglior giocatore del secolo” ai Globe Soccer Awards. Ad accompagnare il calciatore, non poteva non esserci la sua splendida fidanzata.

I due, innamorati come il primo giorno, stanno insieme dal 2016. Come rivelato dalla stessa Rodriguez, tra loro fu amore a prima vista. “Cristiano è una delle persone migliori che conosco“, ha rivelato Georgina, madre di Alana Martina, ultima dei quattro figli di Ronaldo.

Per l’occasione speciale, la modella ha deciso di mettere in campo tutta la propria sensualità. L’abito rosso, che ne evidenziava le generose curve, con tanto di spacco inguinale, ha reso giustizia al corpo incantevole della Rodriguez. Accanto a Ronaldo, la compagna non poteva apparire più bella.

Come si evince dai rispettivi profili Instagram, la storia d’amore fra il calciatore portoghese e la 26enne procede a gonfie vele. I due, che hanno formato una splendida famiglia, sono più uniti che mai.