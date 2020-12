Georgina Rodriguez: serie di FOTO di un Natale particolare, sempre bella

Georgina Rodriguez nota per essere la compagna di Cristiano Ronaldo, posta su Instagram il loro Natale, che foto

Nota agli italiani non solo per la sua bellezza ma soprattutto per essere la compagna di uno dei calciatori più importanti negli ultimi tempi. Georgina Rodriguez è la fidanzata di Cristiano Ronaldo e insieme condividono il loro amore ed hanno una fantastica famiglia. Si sono conosciuti per caso, quando il calciatore portoghese la vide per la prima volta in un negozio di Gucci a Madrid dove lei faceva la commessa e lui era andato a fare shopping.

Georgina Rodriguez: quale foto vi piace di più?

In questo Natale particolare Georgina ha deciso di condividere con i suoi fan che la seguono su Instagram foto che la ritraggono in queste feste speciali. Niente di appariscente, nessun vestito di lusso o addobbo esagerato, solo attimi di quotidianità insieme alla sua famiglia.

Si mostra insieme alla sorella Ivana con la quale ha condiviso questi giorni e anche un film su Netflix che tra l’altro raccomanda di vedere. Una serie di foto in casa, sul divano, che nascondono un messaggio molto importante e cioè quello di restare a casa e tutelare la salute degli altri in questo periodo particolare.

Georgina insieme alla sua famiglia è a Dubai in questo momento, e nonostante il Natale sia stato sobrio non sono mancati eventi che la ritraggono con Ronaldo e il figlio in piena festa.