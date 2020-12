GF Vip, Dayane Mello stupisce ancora tutti, nel letto tra due uomini

Dayane Mello fa ancora scalpore nella casa del GF Vip. Dopo la lite con Rosalinda trascorre la notte ridendo e scherzando con due concorrenti

Dayane Mello è senza dubbio una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip di quest’anno. Entrata fra i primissimi concorrenti nella casa più spiata d’Italia resiste ed entusiasma sempre di più il suo pubblico.

Una personalità controversa che spesso ha diviso nella casa di Cinecittà e che ha stretto un forte legame con Adua del Vesco, alias Rosalinda Cannavò che dopo questa importate esperienza ha dichiarato di voler essere chiamata con il suo vero nome.

Le due si sono molto legate in questi mesi e più volte hanno dichiarato di provare un sentimento importante una per l’altra. Non sono mancati gli alti ed i bassi tra di loro e ieri sera durante una nuova puntata del reality di Canale 5 le due si sono scontrate. Come lo stesso Alfonso Signorini ha detto Rosalinda si è dimostrata una furia per le parole che Dayane le ha rivolto.

L’attrice si è sentita tradita dalla modella nel momento in cui ha visto alcune clip in cui la Mello non le riservava belle parole.

GF Vip, Dayane Mello scappa da Rosalinda e si rifugia con gli uomini

Rosalinda si è sentita giudicata da Dayane e alla fine della puntata ha ammesso che non ha più molta intenzione di recuperare il rapporto con la Mello. Tra le due non è assolutamente un buon momento.

“Adesso che sto iniziando ad acquisire consapevolezza su me stessa non vado più bene per Dayane – ha ammesso l’attrice molto delusa e amareggiata – sarò un giocattolo usato e vecchio da mettere da parte”. Causa di tutto sarebbe Sonia Lorenzini a cui la Mello si era avvicinata molto negli ultimi giorni. Lei però ieri sera è stata eliminata e Giulia Salemi parlando con Rosalinda ha detto che secondo lei la Mello ora cercherà di riavvicinarsi.

“Col ca**o però”, ha risposto di tutto punto Rosalinda che ha detto che non c’è “più altra possibilità di recuperare un rapporto”.

E così stanotte dopo “l’addio” alla Lorenzini e il distacco profondo da Rosalinda, la Mello ha dato ancora scalpore. Si è rifugiata tra le braccia di due uomini. Ha deciso di trascorrere la notte nel letto con Mario Ermito e Andrea Zenga. Hanno riso e scherzato mentre Adua del Vesco è rimasa da sola nella stanza blu.