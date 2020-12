Gf Vip, i fan hanno subito notato l’indifferenza di Maria De Filippi nei confronti dell’ex tronista Sonia Lorenzini: ecco i motivi.

Il Grande Fratello Vip continua ad appassionare milioni di italiani. La puntata di ieri, nonostante sia stata battuta in termini di ascolti dal film ‘La Bella e la Bestia’ mostrato dalla Rai, è stata avvincente. Maria De Filippi, direttamente dallo studio di ‘Amici’, si è collegata con la casa più spiata d’ Italia. Il volto di punta di Mediaset ne ha approfittato per salutare alcuni suoi ‘pupilli’.

Dopo un tenero dialogo con Tommaso Zorzi e una piacevole chiacchierata con Zelletta, tutti hanno notato l’indifferenza della De Filippi verso un ex tronista di ‘Uomini e Donne’: Sonia Lorenzini. I telespettatori hanno provato fin da subito a capire i motivi che si celano dietro questa pesante indifferenza.

Maria De Filippi ignora Sonia Lorenzini: il motivo

Maria De Filippi si è collegata con Alfonso Signorini per fare una bellissima sorpresa a Tommaso Zorzi. I fan della trasmissione hanno subito notato un dettaglio alquanto interessante: la nota conduttrice ha letteralmente ignorato l’ex tronista Sonia Lorenzini.

Stando a quanto si legge sui social network, ci sono diverse ipotesi. Secondo alcuni utenti, la De Filippi non avrebbe tollerato il comportamento della nativa di Asola, rea di aver lasciato il trono improvvisamente per ricongiungersi con Emanuele Mauti. Secondo altri, invece, Maria avrebbe snobbato Sonia poiché quest’ultima ha polemizzato contro la redazione di ‘Uomini e Donne’ (non è stata mandata in viaggio dopo la scelta del corteggiatore).

I fan della trasmissione, in ogni modo, continueranno a seguire gli sviluppi guardando con attenzione ogni minimo dettaglio.