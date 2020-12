Giulia De Lellis pubblica una foto che riesce a far diventare bollente la temperatura, nonostante fuori stia nevicando!

Un ambiente di legno, con uno scorcio di un paesaggio innevato, fa da sfondo alla meravigliosa GDL, che si mostra con un intimo nero reso ancora più sensuale grazie ai brillantini sui lati dello slip.

Di certo è una foto che non passa inosservata, visto che è riuscita ad ottenere in circa due ore quasi 300.000 like e 1000 commenti.

Innumerevoli i complimenti che le sono stati scritti dagli utenti: “Corpo spettacolare“, “Una delle donne più belle d’Italia“, “Una bellissima Dea“, …

Tommaso Sokowalski, frecciatina ad Andrea Damante

Il cagnolino che la ormai ex coppia “Damellis” adottò durante il periodo stabile della loro relazione, si divide tra casa Damante e casa De Lellis.

Dopo aver passato qualche giorno con il suo papà, Tommy torna da Giulia, che non sembra affatto soddisfatta di come viene curato e trattato il suo amore peloso.

L’esperta di tendenze non è stata di certo a guardare, infatti scrive sulle IG stories: “Sapete che quando torna da me ha sempre un “profumo” particolare……….“.

Gli ha successivamente eseguito una pulizia completa: gli ha lavato i dentini, gli ha passato in bocca delle salviettine che mantengono l’alito fresco ed ha curato il suo pelo.

La De Lellis sembra abbia voluto mandare un segnale: l’avrà ricevuto Damante? Ma soprattutto, migliorerà nelle prossime settimane?