Ilary Blasi, Totti sbotta con lei nelle stories: “Ma che problemi hai?”

La bella moglie di Francesco Totti ha condiviso delle stories con il marito ma tra i due scoppia un battibecco. Cos’avrà combinato Ilary Blasi?

Questo Natale è stato atipico per tutti, poche persone in casa e pranzi in intimità. L’affetto dei nostri cari però non è mancato, tanti abbracci e regali che valgono il doppio vista la preziosità del gesto. Anche in casa Totti queste feste sono state vissute con maggiore intensità, soprattutto dopo la morte del padre di Francesco e la positività al Covid.

Ilary Blasi però è stata molto felice del suo regalo di Natale, “Babbo Natale esiste” ha scritto nella sua pagina Instagram mentre fa vedere la pochette di Chanel ricevuta, probabilmente proprio dal marito Francesco, anche se non è stato taggato nel post.

La borsa a mano, che ha anche una tracolla metallica, sul sito del noto marchio è in vendita a 5.500 euro. Per celebrare il suo amatissimo regalo Ilary ha pubblicato anche alcune stories dove la fa vedere nel dettaglio. È risaputa la sua passione sfrenata per i marchi del lusso, Chanel in particolare, aspetto confermato anche dal fatto che ha chiamato sua figlia proprio come la stilista che tanto stima.

Il botta e risposta tra Ilary e Totti sui social, cos’è successo?

Visto l’entusiasmo dimostrato per il regalo ricevuto, Ilary Blasi ha voluto scherzare con i suoi fan su Instagram proprio riguardo il presunto Babbo Natale che le ha consegnato il cadeau.

Una lite tra i due che è uno scherzo, un modo bonario per prendersi in giro come solo loro sanno fare. Ilary nelle stories prende in giro una vecchia foto di un giovanissimo Francesco vestito da Babbo Natale. La show girl ha postato sui social la foto e poi un video di Totti seduto a tavola: “Francesco ma dove andavi vestito così? Non stavi male“.

Totti che non capiva a cosa si stesse riferendo la moglie ha sbottato: “Ma che problemi hai? Ne ha tanti…“. Poi gli auguri di Natale ai follower: “Buone feste da Francesco, Ilary e… Babbo Natale”. “Perché Babbo Natale?“, ha chiesto Francesco. Risate da parte di Ilary rassegnata.