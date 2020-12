Kate e William, la decisione per il Natale spiazza tutti – FOTO

Kate e William, un messaggio speciale per il giorno di Natale. Delicatezza indiscussa apprezzata molto da sudditi e fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Kate e William, amatissimi dai sudditi inglesi, non rimangono mai a riflettori spenti, anche nelle cose più normali che fanno. E proprio il gesto fatto per le festività di Natale ha fatto molto parlare, in positivo c’è da dire.

Anche i duchi di Cambridge hanno trascorso il loro Natale in lockdown, da soli, nella loro residenza di Anmer Hall. Non hanno incontrato nessuno ma sono rimasti a casa come tutti con i lori figli George, Charlotte e Louis.

Un Natale semplice e sottotono anche per i reali che sono rimasti chiusi tra le mura della loro residenza nella quale vivono una normalità che sorprende. Lo aveva raccontato People con una testimonianza di un vicino di casa che aveva spiegato come i duchi amino preparare e servir il tè agli ospiti, parlare tra di loro a fine serata, giocare con i figli e fare acquisti online.

Nulla di così strano insomma. E proprio questa normalità si è rivelata anche in questi giorni di festa passati in un modo così strano.

LEGGI ANCHE –> Palazzo dell’Eliseo: uccisi tre soldati francesi durante le operazioni militari

Kate e William, il messaggio di Natale su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

LEGGI ANCHE –> Chi è Nicolò Zenga, il figlio di Walter: “Mi ha aiutato moltissimo”

“Non ci sembra giusto farvi gli auguri di buon Natale. Invece vi auguriamo davvero un migliore 2021”. È questa una delle frasi che i duchi di Cambridge, Kate e William, hanno scritto sul loro profilo Instagram nel giorno del Santo Natale.

Un messaggio semplice ma emblematico con a corredo un’immagine di una bimbina in braccio alla sua mamma in una camera di ospedale che dalla finestra saluta Babbo Natale.

Un Natale, spiegano i reali, pieno di pensieri verso chi come loro ha trascorso la giornata da solo, verso chi soffre per la perdita di una persona cara e verso chi si batte in prima linee per combattere l’emergenza e salvare le vite.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Una delicatezza indiscussa quella mostrata da Kate Middleton e il principe William che è stata molto apprezzata da sudditi e fan della coppia che è ogni giorno di più amata.