Lavinia Guglielman appare su Instagram in intimo, che schianto-FOTO

La Guglielman ha condiviso una foto in cui appare in intimo ed è davvero uno schianto, bellissima ed elegante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʟᴀᴠɪɴɪᴀ ɢᴜɢʟɪᴇʟᴍᴀɴ (@laviniaguglielman)

L’attrice Lavinia Guglielman ha condiviso una foto in cui appare in un intimo molto sexy, appare elegante e sensuale. Nella didascalia scrive:” Il vero modo per brillare è di smettere di diventare la perfetta visione di se stessi e coscientemente apprezzare essere come sei nel presente”. Un messaggio molto positivo e stimolante, che sprona chiunque ad essere se stesso senza preoccuparsi di diventare una visione perfetta di se stessi che non esiste.

Chi è Lavinia Guglieman? Curiosità e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʟᴀᴠɪɴɪᴀ ɢᴜɢʟɪᴇʟᴍᴀɴ (@laviniaguglielman)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Bianca Atzei, mani tra i capelli e sguardo da cerbiatto, che schianto FOTO

La Guglielman è un’attrice italiana, ha 35 anni ed nata a Roma. Il suo esordio nel mondo del cinema inizia nel 1996, quando era ancora una bambina, con il film “Va dove ti porta il cuore” per la regia di Cristina Comencini. Mentre il suo più recente film al cinema è stato “Tonino” per la regia di Stefano Calvagna nel 2016.

Ha partecipato anche a molte fiction in televisione come Don Matteo 5, Un posto al sole, La vita contro, Che Dio ci aiuti, Distretto di polizia e anche Provaci ancora Prof. Infatti le sue esperienze in televisione sono sicuramente più numerose di quelle al cinema. Al momento sono anni che non gira film, dal 2016. Questa pausa non è chiaro a cosa sia dovuta. La Guglielman ha un blog dove ama scrivere ed è anche molto attiva su Instagram dove condivide il suo lavoro e anche le sue passioni, ha 127 mila follower. L’attrice ha spiegato che lei già a 9 anni, essendo entrata nel mondo del lavoro, ha imparato a conoscere aspetti della vita che di solito si scoprono da adulti.

Come la responsabilità, l’ansia da prestazione, l’importanza di fare bene il proprio lavoro a causa degli investimenti e dei tempi da rispettare. Pertanto si è detta sempre grata dell’opportunità. Ma sente di aver perso un pezzo della sua vita che doveva essere il più spensierato. Lei nella vita fa anche l’influencer ad oggi e l’imprenditrice, anche se questo su aspetto lavorativo viene criticata. Poiché aleggia l’idea che se si è un attore non può stare sui social altrimenti non è un radical chic.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʟᴀᴠɪɴɪᴀ ɢᴜɢʟɪᴇʟᴍᴀɴ (@laviniaguglielman)

Lei però non ha seguito questa corrente e ha fatto di testa sua. Si è anche trasferita a Milano dove ha trovato una città accogliente e persone educate a formali. Lei è un attrice forse diversa dalle altre e quindi più aperta ai vari mondi che esistono dell’arte.