Lavoretti Befana fai da te: come rendere speciale il giorno dell’Epifania!

Il Natale è passato, ma siamo sempre più vicino al giorno della Befana. Ecco tutte le idee sfiziose per creare dei bellissimi lavoretti della Befana fai da te.

È appena passato il Natale, abbiamo appena finito di scartare i regali donati da Babbo Natale, ma i più piccoli stanno già pensando se possono meritare il regalo della Befana.

Il regalo che porterà la Befana ci darà la possibilità di concludere le festività in armonia. Per questa ricorrenza, sempre molto sentita soprattutto dai più piccoli, si può tranquillamente pensare di agire in economia e realizzare dei semplici lavoretti fai da te.

Se in casa vostra i piccoli attendono ancora un dono, non deludeteli ma sfruttate la vostra creatività così da concludere le festività in bellezza.

Se la Befana è l’ultimo dei personaggi del periodo che, come recita la filastrocca, “tutte le feste si porta via”, è bene sfruttarne il passaggio per realizzare lavoretti per la Befana fai da te. Dopo aver visto come creare una calza della Befana fai da te, diamo un’occhiata ai lavoretti della Befana fai da te.

Realizzare una bellissima calza fai da te per bambini

Ovviamente l’idea più semplice da realizzare per il regalo della Befana è senza dubbio la creazione della calza. Non vi resta che armarci di carta da regalo e vecchi stracci di feltro o stoffa natalizia.

Può andare bene anche vecchia sciarpa, qualche maglione ormai andato in disuso.

La creazione è piuttosto semplice: vi basterà tracciare una sagoma della calza e ritagliarla per tutto il perimetro. Dopo di che, non vi resterà che cucire il tutto con ago e filo o, magari, lana grossa e punti filza. Infine, potete passare alla decorazione che più vi piace.

Sul tema della calze c’è davvero da sbizzarrirsi per creare calze sempre più particolari.

Potete realizzare anche delle calze con dei vecchi jeans che non mettete da parecchio tempo. Una volta ricavata la stoffa necessaria, potete disegnare la sagoma da dover ritagliare per poi realizzare una calza vera e propria e seguire il contorno. Successivamente, cucite anche i bordi con ago e filo, decorando anche con ricami, bottoni e nastri.

Lavoretti per la Befana fai da te: calza con make up e creme corpo

Ad esempio, per creare delle calze alternative ai classici dolciumi, soprattutto per le donne, potete optare per dei prodotti beauty come make up oppure creme corpo.

Se, invece, avete buona manualità potete sfruttare il fimo o la pasta di sale per la vostra creazione.

Infatti con questo metodo potete facilmente realizzare piccoli oggetti come spille delle più bizzarre, forme da regalare a parenti ed amici. Ma si possono preparare anche collane, bracciali o orecchini. Sempre sulla via del gioiello potete preparare collane, bracciali o orecchini.

I più golosi potranno anche realizzare una gustosa calza commestibile, rigorosamente salata. Per prepararla, non dovrete fare altro che prendere una pasta sfoglia e fare la forma della calza, riempendola con tutti gli ingredienti che preferite!

Insomma sembra proprio che le idee non manchino di certo. Adesso sta a voi scegliere qual è la calza della Befana fai da te che più fa al caso vostro. Fate una buona scelta!