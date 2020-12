Mamma Ho Perso L’Aereo, la teoria sul “diavolo” che nessuno aveva notato. Stiamo parlando del film natalizio più amato di tutti i tempi

Non è Natale senza “Mamma Ho Perso L’Aereo“, come potrebbe essere altrimenti? Il film scritto e prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus nel 1990, il film che vede come protagonista il piccolo Macaulay Culkin, che ogni anno torna sul nostro schermo per le feste natalizie. Generazioni di ragazzi sono cresciuti con il mito delle scorribande della piccola peste Kevin McCallister, Home Alone è davvero un punto di riferimento per i nostri Natali. Eppure, nonostante lo abbiamo guardato tante volte, c’è qualcosa che non avevamo notato.

Mamma Ho Perso l’Aereo, la teoria che non fa una piega

Qualche anno fa un utente di Reddit ha attribuito la serie di eventi che porta Kate McCallister a tornare a casa in tempo per le feste e ritrovate suo figlio ad un “patto con il Diavolo”. La figura del diavolo sarebbe quella di Gus Polinski, ovvero l’uomo che si offre di aiutare Kate a raggiungere Chicago, dopo aver sentito la donna confessare di essere pronta a vendere l’anima al demone per tornare dal suo bambino. L’utente ha tirato in ballo alcuni elementi che sono presenti nella scena dell’aeroporto di Scranton, come ad esempio il fatto che si svolga in una crocevia.

Inoltre il brano “Sympathy for the Devil” dei Rolling Stones comincia con ciò che Gus dice a Kate: “Mi permetta di presentarmi”. Sono solo coincidenze?