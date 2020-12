Maschera viso rigenerante per uomo: come avere una pelle perfetta!

Ecco tutti i passaggi da fare per creare una buona maschera viso rigenerante per uomo. Tutti i dettagli e gli ingredienti necessari!

Prendersi cura della pelle ormai non è solo una prerogativa delle donne, ma anche dell’universo maschile.

Sono sempre di più, infatti, gli uomini che mettono mano al beauty delle donne per prendere in prestito qualche prodotto di bellezza.

Tuttavia, è bene sottolineare che non tutti i prodotti pensati per le donne vanno bene anche per gli uomini.

La pelle dell’uomo, infatti, è molto più spessa e resistente rispetto a quella della donna. La pelle maschile è più grassa. Questo perché è ricca di collagene che ha una produzione di sebo maggiore.

Anche gli uomini possono usufruire facilmente di maschere per andare ad idratare, purificare e rigenerare la pelle. Il procedimento per creare una maschera fai da te è piuttosto semplice.

Innanzitutto la scelta degli ingredienti è determinante per l’azione che vogliamo dare sulla pelle. Dopo avervi parlato delle maschere viso fatte in casa per brufoli, diamo un’occhiata alle maschere rigeneranti per uomo.

Gli ingredienti utili per realizzare una maschera fai da te rigenerante per uomo

Gli ingredienti idratanti e rigeneranti più ricercati sono sicuramente l’aloe vera, miele, burro di karité e olio di oliva. Altri elementi che oltre all’azione rigenerante presentano anche l’azione purificante sono invece il tè verde, l’argilla, il carbone, l’uovo, minerali e vegetali.

Una maschera rigenerante ottima può essere ottenuta attraverso l’utilizzo dell’olio d’oliva.

L’olio d’oliva è un utilissimo alleato per idratare e rigenerare la pelle secca. Per creare la nostra maschera ci basterà mescolare 1 cucchiaio di olio di oliva, 1 di yogurt e 1 di miele in una ciotola.

Avrete un composto omogeneo che, poi, dovrete applicare sul viso precedentemente pulito e far agire per almeno 10 minuti. Al termine dovete risciacquare con abbondsnte acqua tiepida per favorire l’eliminazione della maschera dalla pelle.

Un altro alleato per la nostra pelle è lo zucchero che è un ottimo esfoliante. Per questo, è molto utile per eliminare le cellule morte dalla pelle, favorendo la rigenerazione cellulare che renderà la pelle più morbida e più luminosa.

Creare questa maschera allo zucchero è davvero semplicissimo. Vi basterà mescolare in una ciotola 2 cucchiai di zucchero e 1 cucchiaio di yogurt bianco, a cui aggiungerete del succo di limone e 1 tuorlo d’uovo.

Applicate sul vostro viso due strati della maschera lasciandola agire per massimo 10 minuti. Dopodiché sarà necessario risciacquare abbondantemente la pelle con acqua tiepida. I risultati saranno evidenti fin dalle prime applicazioni.

L’argilla e il cetriolo ingredienti top per preservare la pelle del vostro viso

Se avete problemi di pelle grassa un aiuto vi sarà dato sicuramente dall’argilla.

L’argilla è utilissima per assorbire il sebo in eccesso. L’azione dell’argilla può essere unita a quella del limone, che è, invece, un purificante e disinfettante molto efficace.

Realizzarla è molto semplice: basterà impastate l’argilla con del succo di limone, mescolando fino ad ottenere una consistenza omogenea tale da poter essere applicata sul viso. Applicatela e lasciatela in posa per almeno 15 minuti per poi risciacquare.

Per una maschera, oltre che rigenerante, anche idratante potete usare il cetriolo.

In questo caso, dovete tritare un cetriolo fresco insieme ad una manciata di foglie di menta fresca, 1 cucchiaino di limone e dello yogurt bianco dalla consistenza densa. A vostro piacimento potete aggiungere anche un albume di uovo. Unendo tutti gli ingredienti otterremo un composto a forma di schiuma che potete lasciare agire sul viso per 20 minuti. Il risultato sarà davvero stupefacente.