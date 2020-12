Michela Quattrociocche: il selfie in macchina piace molti ai follower. Per lei tanti complimenti: bellissima come sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Dopo alcune foto in stile natalizio per augurare buone feste a tutti Michela Quattrociocche ritorna più bella che mai su Instagram. L’attrice che negli ultimi giorni, a come ha ammesso, è stata impegnata in un trasloco ha concesso uno scatto che i suoi fan aspettavano impazienti.

Dopo le coccole di Natale con le sue due figlie in cui si è mostrata vicino l’albero di Natale indossando lo stesso vestito delle sue bimbe e l’apertura dei regali, la Quattrociocche ha dedicato un selfie a lei, in queste fredde giornate di fine anno.

Aurora e Diamante le sue due gioie, le figlie nate dal suo matrimonio con Alberto Aquilani, ex calciatore e suo ex marito. La loro è stata una bella e lunga storia d’amore finita proprio nel corso di questo 2020 nel quale i due si sono detti addio.

Insomma un Natale diverso per lei e le sue bambine. Oggi Michela è felice accanto al suo nuovo compagno, Giovanni Naldi che non compare però negli scatti natalizi. L’ultima foto insieme è quella scattata per i 32 anni dell’attrice.

LEGGI ANCHE – > Elisa Isoardi torna a ballare ma senza Raimondo Todaro che commenta… – FOTO

Michela Quattrociocche, labbra esplosive e baciata dal sole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

LEGGI ANCHE –> Valentina Vignali: provocante in rosso e gambe deshabillés da vertigine – FOTO

Come dicevamo Michela Quattrociocche ci regala uno splendido selfie di fine anno. Uno scatto in macchina mentre è baciata dal sole in queste fredde giornate di inverno nelle quali è caduta anche la neve.

Lei infatti nella didascalia alla foto inserisce proprio le stelline simbolo della neve anche se ai suoi follower, 477 mila su Instagram, poco importa. Gli occhi sono tutti per lei.

Occhialoni da sole non troppo scuri, con bordi neri e riflesso viola, maglioncino e cappotto e delle labbra carnose, quasi esplosive che sono tutte da baciare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Impazzano i commenti sotto la foto che la riempiono di complimenti tra cuori, emoticon con bacini e parole del tipo: “Favolosa”, “La bellezza”.