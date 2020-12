Miriana Trevisan, a piazza di Spagna la situazione sfugge, seno tutto fuori – FOTO

Miriana Trevisan favolosa nello scatto a Piazza di Spagna. La showgirl mette in mostra il davanzale strepitoso nella città eterna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Piazza di Spagna appare ancora più bella dopo l’ultimo scatto di Miriana Trevisan. La showgirl, che non si risparmia mai di fronte ai followers, ha esibito una scollatura da sogno. La bella Miriana, appoggiata ad un lampione, assume uno sguardo assorto e pensieroso, ma il suo outfit è da brividi: la magliettina nera offre alla vista il generoso seno, coperto da un sottile strato trasparente.

Gli utenti si precipitano a complimentarsi con lei: “Sensuale, affascinante e bellissima“, “Sei una meraviglia della natura“, scrivono sotto al post.

LEGGI ANCHE —> Georgina Rodriguez, posa da incanto nell’ultima FOTO: gambe stratosferiche

Miriana Trevisan: profilo Instagram a luci rosse

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

LEGGI ANCHE —> Miriana Trevisan, seno irresistibile e sguardo super sexy – Foto

La showgirl, nota al grande pubblico per aver partecipato al programma “Non è la Rai“, ha festeggiato 48 anni lo scorso mese. Nonostante gli anni passino, la bellezza di Miriana non sembra affatto scalfita dallo scorrere del tempo. Ed il suo profilo Instagram ne è la testimonianza: la Trevisan è ogni giorno più bella.

Di recente, la showgirl si è mostrata con indosso un sensualissimo abito rosso. “Il rosso ha l’impeto e la dignità di un cuore intrepido“, ha scritto Miriana, riportando una citazione. Le curve generose, valorizzate dall’outfit, hanno offerto ai followers una visione davvero impagabile.

In un altro scatto, la Trevisan, seduta su un marciapiede, sfoggiava un favoloso vestito glitterato, talmente corto che le gambe della showgirl erano completamente scoperte. Rossetto rosso e tacchi a spillo per Miriana, che si conferma una femme fatale in piena regola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

I complimenti per lei si sprecano. Tra messaggi di apprezzamento e lusinghe, la bella showgirl riesce sempre a catturare l’attenzione di tutti.