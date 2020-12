Chi è Nicolò Zenga, il figlio di Walter: “Mi ha aiutato moltissimo”

Scopriamo chi è Nicolò Zenga, il secondo figlio dell’ex portiere della Nazionale, Walter, nonchè secondogenito di Roberta Termali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Zenga (@walterzenga_official)

Non sono trascorse neppure due settimane dall’ultimo intervento mediatico di Walter Zenga, ex portiere della nazionale. Una carriera di successi non è affatto corrisposta ad una altrettanto sublime, dal punto di vista personale.

L’estremo difensore dell’Inter ha fatto ha preso parte alle più gloriose “fortune” della compagine nerazzurra, vincendo scudetto, supercoppa e coppa uefa. In parallelo alla straordinaria carriera calcistica, vi è una vita personale in “preda” ai “disordini di cuore”. Ha convolato a nozze per ben tre volte, generando altrettanti figli, eccetto che con la sua seconda moglie, Roberta Termali, dal quale oltre al già conosciuto Andrea, concorrente del “Grande Fratello Vip 5” ha portato alla luce anche Nicolò Zenga.

Tra i due figli traspare un “pizzico” di disparità e considerazione come trapelato dalle manifestazioni d’affetto del padre Walter, quasi sempre assente, come più volte annunciato dalla Termali

LEGGI ANCHE —–> Amadeus e la moglie Giovanna: la vera storia del loro primo appuntamento

Nicolò Zenga, cosa sappiamo del figlio del più noto Walter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Zenga (@nicolo.zenga)

LEGGI ANCHE —–> Carlo Verdone: “No ai film in streaming, non ho voluto farlo uscire così”

Che il campionissimo Walter Zenga non sia stato altrettanto all’altezza in famiglia è fuori discussione. L’ex estremo difensore nerazzurro ha avuto una vita privata molto turbolenta, costantemente segnata da cambiamenti e lontana sia col penisero che fisicamente dagli affetti.

Ciò che non traspare in maniera determinante della vita dei suoi figli lo si rende tale grazie all’esemplare affinità tra figli stessi. Ciò che sappiamo di Nicolò ci viene descritto dal fratello Andrea Zenga, concorrente del “GF Vip 5”. In particolare il primogenito di Walter ricorda il momento in cui il suo “fratellino” entrò in rotta di collisione con il mondo dello spettacolo, prendendo le sue difese, dopo il bacio con Tommaso Zorzi.

Nicolò tolse le attenzioni della madre dallo schermo affinchè non finisse preda delle eventuali accuse di omofobia in famiglia. Per il resto, di lui sappiamo ben poco se non la mancata propensione allo sport e al calcio in generale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Zenga (@nicolo.zenga)

Insomma una vita lontano dai riflettori, ma comunque a capo (come si evince dal suo profilo social) di un’azienda di forniture industriali, la “IMT Srl”