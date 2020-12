Nuova allerta alimentare, secondo prodotto per neonati ritirato in pochi giorni

Il Ministero ha ritirato un nuovo prodotto per neonati dal mercato a causa della presenza dell’allergene soia non segnalato in etichetta

Nuova allerta segnalata sul sito del Ministero della Salute e relativo un altro prodotto per neonati. Il motivo è sempre legato alla presenza dell’allergene soia all’interno del prodotto non segnalato e quindi nocivo in caso di assunzione.

“ Crema di riso, mais e tapioca ” venduta in unità da 220 grammi, lotti NK e OK con data di scadenza 05/05/2022. Marchio del prodotto Via Verde Bio Primia, ragione social dell’OSA Agorà Network Scarl, nome del produttore Gittis Naturprodukte GMBH&Co KG, sito in Halleiner Landerstrasse 3 – 5412 Puch, Austria.

” venduta in unità da 220 grammi, lotti NK e OK con data di scadenza 05/05/2022. Marchio del prodotto Via Verde Bio Primia, ragione social dell’OSA Agorà Network Scarl, nome del produttore Gittis Naturprodukte GMBH&Co KG, sito in Halleiner Landerstrasse 3 – 5412 Puch, Austria. “Crema di mais, riso e tapioca” vendita in unità da 220 grammi, lotto DG e con scadenza segnalata al 03/01/2022. Il Marchio del prodotto è Primi Anni Selex, ragione sociale dell’OSA Selex Spa, nome del produttore Gittis Naturprodukte GMBH&Co KG, sito in Halleiner Landerstrasse 3 – 5412 Puch, Austria.

Prodotti per neonati ritirati, i dettagli dell’allergia alla soia

L’allergia alla soia colpisce lo 0,5% della popolazione mondiale e può interessare sia i bambini sia gli adulti. Nei bambini tende ad avere un picco intorno ai 3 mesi, ma dopo i tre anni tende a svanire per dileguarsi quasi completamente verso i 10.

I sintomi più comuni dell’allergia alla soia sono:

Eruzione cutanea od orticaria

Prurito in bocca

Nausea, vomito o diarrea

Naso chiuso o che cola

Rigonfiamento della gola

Riduzione della pressione sanguigna

Riduzione della ventilazione

Shock

Il Ministero consiglia di provvedere alla restituzione dei prodotti segnalati in caso di acquisto presso il negozio dove sono stati comprati.