La Prati condivide su Instagram una foto in cui mostra in primo piano la sua gamba sexy con calza nera e tacco a spillo

La Prati condivide un primo piano della sua gamba con una calza molto sexy e con indosso i tacchi a spillo. Nella didascalia la showgirl scrive:”E allora…dolce notte”, i commenti sono positivi nei confronti della Prati. Gli utenti scrivono:”Sei sempre un dolce sogno. Notte Pamela”, “Che sensualità”. Effettivamente la Prati è una gran bella donna, nonostante gli anni che passano lei sembra diventare ancora più bella e sensuale.

Pamela Prati balla un tango con un abito rosso e tacchi a spillo, che spettacolo

La Prati ha condiviso un video in cui balla un tango con un abito rosso corso e tacchi a spillo, è davvero meravigliosa e bravissima, oltre che a ballare con un bel giovane canta anche. Lei infatti si è data alla musica in questi ultimi tempi, anche questa estate era uscita con il suo singolo in feat. con un’altro cantante. Condivide poi una foto che la ritrae in vasca da bagno completamente nuda e scrive nella didascalia:”So che saremo costretti a passare questo Natale da soli o con poche persone, ma oggi volevo coccolarmi, fatelo anche voi. è un periodo difficile, dobbiamo tutti prenderci cura di noi stessi. Vi abbraccio”.

Un messaggio dolce ai suoi follower e un regalo nel vederla così sexy in vasca da bagno. La Prati è stata al centro di oggetto di chiacchiere nella casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti avrebbero parlato della Prati in termini poco gradevoli, chiamando la Prati “caso clinica” e che gli fa pena. Tutto questo in merito ad una serata in cui erano tutti presenti a giugno del 2019 e dove Zorzi avrebbe chiesto una foto con la Prati.

Tuttavia però in casa con la Capriotti hanno fatto comunella contro la showgirl sostenendo che i napoletani l’hanno presa in giro e che quella sera è stata lasciata sola. Hanno detto anche di provare pena per lei. Parole pesanti e che feriscono non poco. Lei sostiene che alcune frasi dette sono anche perseguibili per legge, staremo a vedere se la Prati prenderà delle azioni contro i due inquilini della casa.