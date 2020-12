Un aereo della British Airways, diretto ad Atene, è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza dopo che il copilota avrebbe accusato un malore svenendo.

Paura ad alta quota su un volo della British Airways, costretto ad un atterraggio d’emergenza. Il copilota dell’aereo, partito da Londra e diretto ad Atene, è svenuto mentre il velivolo stava sorvolando la Croazia accasciandosi a terra privo di sensi. Il capitano, accorgendosi dell’accaduto, ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Zurigo. Non è chiaro cosa sia accaduto al membro dell’equipaggio del volo che è poi ripartito dopo oltre cinque ore verso la destinazione prevista.

Un aereo della compagnia British Airways, decollato a Londra dall’aeroporto di Heathrow e diretto verso Atene nel giorno di Santo Stefano, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Zurigo. Stando a quanto riporta la redazione britannica del Daily Mail, mentre il velivolo sorvolava la Croazia, il copilota avrebbe accusato un malore e sarebbe svenuto accasciandosi nella cabina. A quel punto, il capitano avrebbe deciso di rientrare in Inghilterra, ma considerate le condizioni del collega ha deciso di deviare e fare scalo a Zurigo.

Non è chiaro cosa possa essere accaduto al membro dell’equipaggio, circostanze sulle quali la compagnia aerea mantiene il massimo riserbo. Un portavoce della British Airways avrebbe affermato, come riporta Il Daily Mail, che il copilota non si sarebbe sentito bene ed ha poi rassicurato affermando che il velivolo è stato sempre tenuto sotto controllo dal capitano, il quale ha optato per l’atterraggio di emergenza in Svizzera.

Dopo oltre cinque ore trascorse all’aeroporto di Zurigo, l’Airbus A320 è ripartito verso Atene, destinazione raggiunta senza ulteriori disagi. Il portavoce della compagnia britannica ha affermato che non vi è stato nessun rischio per i passeggeri a bordo dell’aereo. “La sicurezza dei nostri clienti e degli equipaggi – ha affermato il portavoce, come riporta Daily Mail– è sempre la massima priorità e il volo ha proseguito il suo viaggio fino a destinazione come previsto“.