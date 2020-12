Vi ricordate Izzie in “Un fidanzato per mamma”? Oggi è così – FOTO

Da 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma alle numerose candidature Oscar, oggi Saoirse Ronan è una talentuosa attrice.

Si chiama Saoirse Ronan l’attrice irlandese con cittadinanza statunitense 26enne che vanta una ricchissima carriera cinematografica. Figlia d’arte, grazie al padre – l’attore Paul Ronan – Saoirse ha scoperto ben presto la vocazione per la recitazione. Intenta a seguire le orme del padre, Saoirse ha iniziato a muovere i primi passi a soli 9 anni quando ottiene un ruolo in The Clinic una serie irlandese per il piccolo schermo. Anni dopo, il suo ruolo nel film 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma le consente di farsi conoscere ad un pubblico più vasto. Seguirono pellicole di successo affiancando attori dal calibro di Keira Knightley e James McAvoy. Con Amabili Resti, la Ronan ottiene il ruolo da protagonista. Tra i ruoli più recenti, Jo March in Piccole donne col quale ottiene la quarta nomination agli Oscar.

Saoirse Ronan, quel provino in cui fu scartata

Nonostante una carriera costellata di successi e la precocità con cui arrivò il successo, aveva solo 14 anni quando ha ricevuto la prima candidatura all’Oscar – la Ronan aveva partecipato al provino per i film Harry Potter ma fu preferita Evanna Lynch. Non solo carriera cinematografica, la Ronan vanta altresì rappresentazioni teatrali e videoclip. Infine nel film d’animazione uscito nelle sale nel 2017, Loving Vincent doppia Margaret Gachet, uno dei personaggi della pellicola.

Nei primi del 2021 la Ronan uscirà nelle sale cinematografiche con il film The French Dispatch.