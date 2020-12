Rosa Perrotta: “In cerca di sole e piena di vita”, la sua frase fa riflettere

Rosa Perrotta, modella e attrice, su Instagram fa scintille e il web impazzisce per lei. Una frase di un suo post fa riflettere

Classe 1989, di origine salernitana Rosa Perrotta è una modella e attrice molto seguita dal web e soprattutto su Instagram. Infatti i suoi follower oltrepassano un milione e i fan attendono le sue foto quotidianamente. Non sempre la vita è stata facile e felice per la donna che ha dovuto affrontare un periodo difficile dovuto alla malattia del padre. Il successo e la carriera per lei sono stati una rinascita.

Rosa Perrotta: a chi si riferisce con la frase su Ig?

Il suo ultimo post ha lasciato tutti a bocca aperta non solo per la tanta bellezza che si evince dalle foto ma dal pensiero che ha scritto Rosa sotto il post: una frase commovente che lascia riflettere. A chi si riferisce la modella? “Se ti vedono sicura mentre cammini a testa alta, penseranno che sei sfrontata – scrive – e che credi di essere perfetta, che non fai errori, o che se li fai, sai nasconderli bene”. E poi continua: “Ma tu resta te stessa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

Senza dubbio il suo pensiero è rivolto a se stessa, in questo periodo fermo e immobile la donna ha avuto la possibilità di riflettere e capire molte cose. “In cerca di sole e piena di vita come girasole. E sempre e comunque – sottolinea – Abbi cura di TE”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

“Focus sugli occhi bellissimi e profondi”, commenta un utente. “Sei meravigliosa” scrive un altro. La sua bellezza lascia tutti senza fiato, Rosa è sensuale da far girare la testa.