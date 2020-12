Malore davanti ad un negozio in centro: muore bambino di 12 anni

Un bambino di 12 anni è morto nel pomeriggio di ieri in strada a Battipaglia (Salerno) dopo essere stato colto da un malore.

Dramma a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove nel pomeriggio di ieri un bambino di 12 anni è morto mentre si trovava in strada. Il piccolo, stando alle prime informazioni, sarebbe stato colto da un malore e si accasciato al suolo davanti ad un negozio in pieno centro. Sul posto, dopo l’allarme, sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno provato a rianimare il 12enne, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

Stroncato da un malore davanti ad un negozio in pieno centro. Questo il tragico destino di un bambino di 12 anni deceduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 dicembre, a Battipaglia, comune in provincia di Salerno. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, il 12enne era davanti ad un negozio di via Trieste, nei pressi del Municipio cittadino, quando improvvisamente è stato colto da un malore e si è accasciato a terra.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il 12enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha provato a rianimare a lungo il bambino con il massaggio cardiaco, ma alla fine si è dovuto arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto probabilmente per un arresto cardiocircolatorio in seguito al malore iniziale.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione di Battipaglia che hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Al vaglio dei militari dell’Arma anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero fornire ulteriori dettagli. Non si esclude, come riporta Fanpage, che l’autorità giudiziaria possa disporre l’autopsia sulla salma del bambino che potrebbe determinare la causa della morte.

La tragedia avvenuta in pieno centro ha sconvolto l’intera comunità del comune in provincia di Salerno che si è stretta intorno alla famiglia colpita dal lutto.