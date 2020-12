Sanremo 2021, la quarantena del pubblico in crociera: parla Amadeus

Su una possibile modalità di quarantena per preservare il pubblico di Sanremo se ne è parlato molto negli ultimi giorni. È intervenuto a tal proposito Amadeus

Si torna a parlare del Festival di Sanremo e lo si fa ancora una volta in relazione alla possibilità di rendere partecipe il pubblico o meno. Amadeus su questo punto è sempre stato chiaro, Sanremo senza pubblico non si può fare. Per il conduttore si tratta infatti di una caratteristica essenziale del Festival, farlo senza significherebbe farlo a metà. E lui, così come Fiorello, non ci sta. Esclusa quindi questa possibilità, si cerca ora di capire come poter realizzare questo evento in presenza e soprattutto, cosa più importante, nella più totale sicurezza. Proprio nei giorni scorsi è emersa una prima ipotesi.

Il pubblico di Sanremo in quarantena su una crociera, Amadeus conferma le voci

Riunire il pubblico -composto da centinaia di persone- su una nave da crociera e tenerlo costantemente monitorato e in quarantena fino al 2 marzo. Questa è l’ipotesi che si è diffusa negli scorsi giorni e che in molti hanno pensato fosse pure invenzione. In realtà si tratterebbe di una vera e propria idea emersa tra gli organizzatori del Festival e a confermarlo è stato proprio Amadeus a Radio Zeta. “Assolutamente sì“, ha risposto così il presentatore alla domanda se le voci fossero fondate o meno.

Amadeus ha poi sottolineato ancora una volta quanto per lui sia essenziale la presenza del pubblico all’Ariston e che per quest’edizione inevitabilmente la platea non cambierà. “Per motivi di sicurezza, e sarà ogni giorno sottoposto a tampone“, ha fatto sapere. Sembra quindi che l’ipotesi di un Sanremo senza pubblico sia da escludere completamente. I vertici si stanno invece organizzando per poter assicurare totale sicurezza a tutti, addetti ai lavori e spettatori.

Un’edizione quella del 2021 alla quale Amadeus tiene particolarmente e che vede come una sorta di ripartenza dove sarà la musica al centro della scena. Sono infatti ben 26 i cantanti in gara nella categoria dei Big e 8 in quella delle Nuove Proposte.