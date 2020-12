Sanremo, Amadeus svela i nomi dei super ospiti Ibrahimovic e Achille Lauro

Il festival di Sanremo, in onda nel marzo prossimo, avrà degli ospiti imperdibili. Il conduttore Amadeus ha già fatto i nomi di Ibrahimovic e Achille Lauro: saranno presenti in tutte le puntate

Amadeus, direttore artistico di Sanremo, sta ultimando i preparativi per la gara canora più attesa d’Italia. Il festival, che andrà in onda dal 2 al 6 marzo prossimo, riserverà delle sorprese inaudite al pubblico. Tra i nomi dei super ospiti, spuntano quelli di Achille Lauro e Ibrahimovic: stando alle indiscrezioni, i due saranno delle presenze fisse in ogni puntata. Confermata anche la presenza di Elodie, che ricoprirà il ruolo di co-conduttrice per una sola serata. Il festival, che vuole allontanare dal pubblico tutte le preoccupazioni legate al Covid, è pronto a tornare in grande stile.

Sanremo: tutti i dettagli sull’attesissimo festival

Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo, è alla sua seconda performance sul palco dell’Ariston. La gara, che si terrà fra il 2 e il 6 marzo prossimo, ha tutta l’intenzione di essere un “festival più normale possibile“. Come anticipato dallo stesso presentatore, lo staff e gli sponsor stanno mettendo in campo tutte le loro forze, per non proporre ai telespettatori un “festival del Covid”.

“Gli italiani lo vogliono tradizionale e anche gli artisti ne hanno bisogno. La musica in un luogo vuoto non è fattibile“, ha spiegato Amadeus, con il supporto del direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Nel frattempo, il conduttore ha fatto delle prime rivelazioni in merito ai super ospiti che calcheranno il palco.

Achille Lauro, come confermato da Amadeus, sarà presente in tutte e cinque le serate. Il cantante regalerà ai telespettatori delle performance inedite, definite dal conduttore “cinque quadri“. Confermata anche la presenza di Elodie per una sola puntata, in veste di co-conduttrice, e di Zlatan Ibrahimovic per tutta la durata della gara.

Il presentatore, tuttavia, ha rassicurato i fan del calciatore. “Sarà con noi tutte e cinque le serate ma non salterà nessuna partita del Milan“, ha rivelato in merito a quest’ultimo.