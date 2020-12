Zodiaco, i segni che troveranno l’amore nel 2021: scopri quali sono

Continuano le previsioni delle stelle per il 2021: questa volta si parla di amore e dei segni zodiacali per i quali il nuovo anno potrebbe portare novità

Stiamo per dare il benvenuto al nuovo anno e come da tradizione è giunto il momento di dare uno sguardo alle previsioni delle stelle per il 2021. In particolare per quanto riguarda un tema molto sentito: quello dell’amore. Non è mai semplice prevedere cosa il cuore deciderà di fare, ma è ugualmente vero che spesso è il destino a fare la sua parte. Anche un pizzico di fortuna non guasta. Ecco quindi quali sono i segni zodiacali che dovrebbero prepararsi all’incontro della loro vita.

I segni zodiacali che troveranno l’amore nel 2021

Si parte dall’Ariete che dovrà prepararsi a un nuovo anno fatto di grandi novità. Se da un punto di vista lavorativo queste arriveranno nella seconda parte del 2021, lo stesso non si può dire sull’amore. Sarà infatti nei primi mesi dell’anno che l’Ariete si aprirà a nuove conoscenze e tra queste potrebbe esserci davvero la sua anima gemella. L’unico consiglio è di tenere mente, e cuore, ben aperti.

Lo stesso si può dire della Bilancia che avrà un inizio 2021 davvero scoppiettante. Nuovi incontri porteranno ad accendere micce considerate spente da tempo e quelle che potrebbero essere considerate come relazioni superficiali si trasformeranno in qualcosa di più. Con volontà e impegno la Bilancia rischia di trovare davvero l’amore della propria vita, a dispetto di quello che immaginava.

Per i Gemelli il nuovo anno porterà grandi opportunità e numerosi incontri. Molti di questi continueranno a non essere considerati particolarmente importanti e con loro non scatterà la famosa scintilla. Ma i Gemelli non devono demordere perché dopo parecchio tempo arriverà la persona che sarà in grado di far riemergere emozioni e sentimenti considerati sepolti. Il tempo per essere single è terminato!

Poi troviamo il Sagittario che nel 2021 si sentirà particolarmente ispirato dai rapporti umani. In particolare sarà naturalmente predisposto a nuove conoscenze che lo aiuteranno a incontrare la persona giusta. Sarà difficile per gli altri resistere al fascino del Sagittario che mai come nel nuovo anno avrà una consapevolezza di sé differente. Ma l’anima gemella si farà riconoscere e spiccherà ai suoi occhi.

Infine c’è l’Acquario, un segno che tutti riconoscono come tra i più indipendenti dello Zodiaco. Far breccia nel suo cuore è un’impresa ardua ma esiste qualcuno in grado di saperlo fare. E quel qualcuno potrebbe incontrare il suo cammino proprio nel 2021. Lo stesso Acquario sarà preso in contropiede, non aspettandosi di poter provare delle simili emozioni. Il trucco sta nel non forzare nulla, tutto avverrà in maniera naturale.