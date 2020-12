Shaila Gatta, acrobazie in camera da letto – VIDEO

La velina Shaila Gatta alle prese con delle acrobazie in camera da letto. I fans rimangono colpiti da tanta elasticità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la Notizia, si destreggia in una serie di acrobazie a cui i fans ormai sono abituati. Una vita dedicata alla danza e tanto fitness – il fisico super scolpito parla da solo – le permettono di concedersi delle acrobazie e compiere azioni che per chiunque non sono così alla portata. Con tanto di pigiama del Re Leone, la velina si trova in camera da letto, ha alle sue spalle infatti l’armadio ed è solamente aiutata da una sedia dove si tiene per poter fare quello che ha in mente: ovvero dopo aver alzato la gamba, piano piano la apre sempre di più fino ad avvicinarla al viso. Un’elastic girl per eccellenza.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali si specchia e mostra un fisico unico, è perfetta – FOTO

Shaila Gatta confessa su Instagram: “Mi fanno male le…”

Vai su successivo per vedere le foto di Shaila