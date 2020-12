Soleil Stasi, la frecciatina all’ex Luca Onestini, scatta la polemica

La ex di Luca Onestini, Soleil Stasi, nelle sue stories su Instagram ha lanciato un messaggio velato all’ex facendo infuriare molti fan

Esiste una chiara confusione sul cognome di Soleil, Stasi o Sorgè? La conferma alla diatriba la troviamo all’anagrafe, dove lì è registrata come Soleil Anastasia Sorgè ma sui social si fa conoscere come Soleil Stasi, come con cui vuole farsi chiamare.

Soleil è di origini italo americane per via della mamma, si è diplomata al liceo scientifico ed in seguito ha studiato cinema e teatro alla Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York prima di trasferirsi in Italia.

La modella e showgirl è diventata famosa qui grazie alla sua partecipazione al programma televisivo “Uomini e Donne” dove è apparsa per la prima volta come aspirante corteggiatrice e ha conosciuto Luca Onestini con cui ha intrecciato una relazione stabile per qualche tempo.

Soleil Stasi, “Ho perso tempo con le persone sbagliate”

La relazione tra i due è però terminata con l’ingresso di Luca nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo che il ragazzo è stato informato dal fratello di un presunto tradimento da parte di Soleil, voce confermata anche da molti amici che avrebbero ribadito la cosa. Soleil Sorge invece, intervistata più volte, confessò di non provare più niente per il fidanzato, negando però il tradimento

Soleil Sorge nelle ultime ore ha tirato in ballo ancora l’ex Luca perché preso parte ad una challenge su Instagram che le chiedeva di postare alcune foto amarcord della sua vita, e per rispondere alla domanda “Quando hai capito che stavi perdendo tempo”, ha deciso di pubblicare una foto proprio insieme a lui.

“Non ho mai perso tempo, al massimo scelto persone sbagliate con cui condividerlo”, replica Solei, che così ha creato molti precedenti per riaccendere le polemiche con Luca. Ha anche condiviso la foto con il suo primo ragazzo, Kevin, che però è scomparso ma che resterà sempre nel cuore della modella.