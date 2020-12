Una forte scossa di terremoto, con epicentro in Croazia, è stata avvertita in diverse zone dell’Italia.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 12:19 di questa mattina in diverse zone del Nordest del nostro Paese. L’epicentro del sisma, di magnitudo 6.4 della scala Richter, come riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si trova in Croazia vicino a Zagabria, ma la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Italia. Nel dettaglio pare che il sisma sia stato percepito in particolare sulla dorsale Adriatica italiana: in Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, ma anche a Bologna, Ancona e Pescara. Segnalazioni sarebbero arrivate anche da Napoli e dal Lazio.

Leggi anche —> Terremoto in Sicilia nella zona di Ragusa, scossa di magnitudo 4.6

Violenta scossa di terremoto in Croazia: il sisma avvertito anche in diverse zone del nostro Paese

Leggi anche —> Terremoto Milano, scossa di magnitudo tra 3.8 e 4.3

Un violento terremoto si è registrato questa mattina, martedì 29 dicembre, in Croazia. Secondo i dati dell’INGV, l’epicentro del sisma di magnitudo 6.4 a circa 10 chilometri di profondità, è stato localizzato a pochi chilometri dalla capitale Zagabria, zona dove già ieri si erano registrate delle scosse. Il violento sisma è stato avvertito anche nel nostro Paese in diverse zone, ma soprattutto nel Nordest, in Bosnia, Serbia e Germania.

Secondo le prime informazioni, come riportano i media locali e la redazione de Il Corriere della Sera, ingenti sarebbero i danni agli edifici della zona individuata come epicentro della scossa. Pare che diversi tetti siano crollati ed interi palazzi andati danneggiati gravemente. Il centro storico di Petrinja sembra essere stato completamente distrutto. Al momento, secondo i media locali, il bilancio è di una vittima: un minore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

RAGA #TERREMOTO LUNGO E FORTE

IO SONO IN PROVINCIA DI TREVISO

MADOOO CHE ANSIA pic.twitter.com/0UQ1o3LAbq — PIETRO🎅🇮🇹🇪🇺 (@Pietro_ansia) December 29, 2020

Al momento in Italia, invece, non si registrano danni a cose o persone, ma la scossa ha suscitato tanta paura tra la popolazione. Numerosi i post di utenti sui social che scrivono di aver sentito distintamente il terremoto.