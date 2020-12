Un Posto al Sole anticipazioni 29 dicembre: incontro tra Serena e Leonardo. Ieri la Cirillo ha ricevuto una visita inaspettata dal suo ex fidanzato: cosa succederà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Roberto Ferri ha completato finalmente il suo piano: ha conquistato il posto nei Cantieri Flegrei sfruttando Lara per far sì che Marina non sospetti mai nulla. Tra l’altro è impegnato ad accreditarsi presso gli operai, che avevano incrociato le braccia dinanzi alla crisi che Marina ha dovuto fronteggiare di recente. La Martinelli non vede affatto di buon occhio questa vicinanza tra Roberto e Marina, e a pagarne le spese potrebbe essere Fabrizio.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: Michele e il nuovo programma in radio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Con l’aiuto di Raffaele, Michele ha deciso di fare un servizio radio sull’arte presepiale della regione Campania. Fabrizio si è occupato del settore presepe a Palazzo Palladini e improvvisamente viene a conoscenza di una notizia che gli procura un grande dispiacere. Di cosa stiamo parlando? Intanto Silvia, recude da un periodo difficile, deve riorganizzare il suo locale per la partenza di Cristina. Non sembra scontata la presenza di Diego.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: “Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Serena si è riavvicinata a Filippo e i due sono nuovamente felici: il ritorno di Leonardo nella sua vita potrebbe scombussolare tutto. Lei non ha intenzione di chiudergli la porta in faccia. Cosa farà?