Valentina Nappi, ‘leopardata’ è più sensuale che mai – FOTO

E’ una delle dive, a livello italiano e internazionale, più amate del cinema a luci rosse. Valentina Nappi ha conquistato tutti nell’ultimo decennio per il suo fascino e la sua sensualità provocante. Ma potremmo non vederla più in azione nell’ambito dell’hard. Ha fatto rumore il suo video, di alcuni giorni fa, in cui ha fatto intendere tra le righe che potrebbe abbandonare l’industria del porno. Il tutto a causa dell’interruzione da parte dei pagamenti, a portali dedicati e aziende, da parte di Visa e Mastercard per presunte violazioni, una vicenda che parte da lontano con l’azione da parte di gruppi di pressione ultra cattolici determinati a fiaccare il settore. Una notizia che gli appassionati hanno accolto con dispiacere.

Valentina Nappi, possibile ritiro dalle scene: ma continua a far impazzire i fan, posa spregiudicata

Anche con lo spettro del suo ritiro dalle scene, comunque, Valentina continua ad accendere la fantasia dei suoi fan sul suo profilo Instagram. Numerosi gli scatti pubblicati che continuano a mostrare la sua bellezza accattivante e provocante più che mai. L’ultima foto, in tenuta leopardata, è davvero da urlo.

Una posa davvero conturbante, in cui possiamo ammirare il suo fisico esplosivo e le sue forme incontenibili. Risalta, in questo caso, soprattutto il lato B, anche se di profilo. La bellezza italiana al potere.