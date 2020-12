Alessia Marcuzzi è stata una degli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo: le rivelazioni sulla figlia hanno emozionato i fan.

Alessia Marcuzzi è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. La nativa di Roma ha fatto di tutto nella sua splendida carriera, prendendo parte a fiction di successo nei panni di attrice e conducendo programmi di primissima fascia come il ‘Grande Fratello’ e ‘Le Iene’.

La scorsa puntata di Verissimo è stata molto interessante. Anche la Marcuzzi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Toffanin in collegamento. La presentatrice ha parlato di queste festività natalizie condizionate dalla pandemia di coronavirus e ha fatto anche una incredibile rivelazione sulla figlia.

Verissimo, la rivelazione di Alessia Marcuzzi sulla figlia Mia

Alessia Marcuzzi ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in collegamento a Verissimo. La romana si è collegata direttamente dalla stanza della figlia Mia, facendo anche una rivelazione toccante. “Mi collego da qua perché c’è una buona connessione, però lei adesso è dal papà. Quindi mi viene un po’ di tristezza“. La classe 1972 ha anche spiegato che sta vivendo questo Natale in maniera diversa e di essere ancora più triste dal momento che non è possibile abbracciare i propri cari.

Alessia ha un figlio di nome Tommaso nato dalla relazione (terminata nel 2004) con Simone Inzaghi e una figlia di nome Mia nata dalla relazione con Francesco Facchinetti (anche con lui il rapporto si è chiuso nel 2012).

La Marcuzzi, qualche giorno fa, ha condiviso uno scatto dolcissimo sui social network: il figlio Tommaso sfiora con delicatezza il suo volto.