La vita in diretta, Raffaella Carrà torna in tv con una confessione a Matano

Raffaella Carrà torna in tv e fa sentire la sua voce a La vita in diretta. Le sue parole sono sincere ma preoccupano un po’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

Solo in voce ma per molti è stata una vera sorpresa. Parliamo di Raffaella Carrà che ieri pomeriggio è stata ospite a La Vita in diretta. Una vera icona del nostro spettacolo che ora non si vede molto sugli schermi. Ieri non l’abbiamo vista, ma solo sentita, per i suoi fan è stata già una grande sorpresa.

Anche Alberto Matano, il giornalista del tg1 che per la seconda edizione conduce il programma di approfondimento quotidiano del pomeriggio, era abbastanza emozionato di parlare, anche solo al telefono, con la Carrà.

Conduttrice, ballerina e show girl, la Raffella Nazionale ha fatto sognare intere generazioni però ora ammette: “Va abbastanza bene, ma non benissimo”. Il riferimento è alla difficile situazione pandemica che stiamo vivendo tutti e nemmeno la Carrà ne è immune.

LEGGI ANCHE –> Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, prima la dichiarazione e poi i dubbi

La vita in diretta, Raffaella Carrà: le parole sul vaccino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

LEGGI ANCHE –> Chi è Nicolò Zenga, il figlio di Walter: “Mi ha aiutato moltissimo”

Raffaella Carrà pur ammettendo di non vivere, come tutti del resto, un momento facile per via della pandemia da coronavirus ha voluto mandare un messaggio a tutti i telespettatori.

Un pensiero di speranza, senza arrendersi e lottare ma anche responsabilità affinché ognuno faccia la sua parte per poter uscire quanto prima da questo difficilissimo momento.

Poi la Carrà ha fatto un’’altra ammissione: “Dobbiamo per forza vedere in ogni momento del giorno questi aghi che entrano nelle braccia delle persone? Perché?”.

Il riferimento era ovviamente al vaccino ma capito forse che la sua frase poteva essere fraintesa si è subito corretta, specificando che a scanso di equivoci lei è molto favorevole alla vaccinazione ma le immagini che vediamo ogni giorno incutono ansia e preoccupazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

Poi in chiusura, Alberto Matano ha salutato Raffaella Carrà e le ha detto: “Ti voglio ringraziare pubblicamente”. Un messaggio da parte di tutti quegli italiani che come lui anche solo a sentire la voce di una delle icone della televisione italiana si sono molto emozionati.