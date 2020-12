WhatsApp, come inviare foto alla massima risoluzione su iPhone e Android

Scopriamo come inviare foto alla massima risoluzione tramite WhatsApp per iPhone e smartphone Android evitando la compressione

Quando si invia una foto tramite WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea comprime il file in questione. Dunque chi riceve l’immagine non la ottiene al massimo della qualità, ma inferiore e quindi peggiore. Vi è più di un motivo per cui l’applicazione procede in questo modo. Uno è quello di occupare meno memoria rendendo questa maniera la foto più leggera.

Di conseguenza anche l’invio della foto diventa più veloce. L’altra ragione è perché, procedendo alla compressione, occupa meno spazio anche sui propri server. Tuttavia esiste un modo per riuscire a inviare foto alla massima risoluzione su iPhone e Android tramite WhatsApp.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, ritorna la truffa del codice a 6 cifre: come non cadere nella trappola

WhatsApp, come inviare immagini alla massima qualità su iPhone e Android