2020 anno nefasto? Vediamo cosa è accaduto negli altri anni bisestili della storia

Nel corso della storia ci sono stati altri anni particolarmente brutti, quindi se pensi che solo il 2020 sia da dimenticare ti sbagli di grosso

Alcuni pensano che solo l’anno in corso sia nefasto e carico di eventi terribili. La pandemia mondiale ha dato sicuramente il colpo di grazia al 2020, targato inevitabilmente come uno dei periodi più oscuri della storia umana. Covid-19, terremoti, stravolgimenti climatici, epidemie, morti di grandi campioni e politici, invasione di cavallette, sono solo alcuni degli eventi che sono accaduti durante questo anno bisestile.

Spesso di dice “Anno bisesto, anno funesto” ma di cosa stiamo parlando? L’anno bisestile ha 366 giorni anziché 365 ed il giorno in più cade il 29 febbraio, aggiunto al mese più corto. Si tratta semplicemente di una scelta fatta per rimanere allineati al calendario astronomico, secondo cui in realtà ogni anno in realtà dura 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi.

Nella tradizione popolare l’anno bisestile sarebbe portatore di sventure ma questa leggenda è da far risalire all’epoca romana quando febbraio era il mese dedicato ai morti e ai riti funebri, quindi un periodo sicuramente poco allegro e votato spesso a presagi macabri.

Gli eventi accaduti negli altri anni bisestili della storia

Nel corso dei secoli la storia che gli anni bisestili portassero male proprio per questa loro diversità ha poi portato a soppesare in modo diverso anche ciò che è accaduto. Tra gli eventi più rilevanti da segnalare ricordiamo:

1666 – Grande incendio di Londra, che devastò gran parte della città e che possiamo ammirare anche nei dipinti di Turner

– Grande incendio di Londra, che devastò gran parte della città e che possiamo ammirare anche nei dipinti di Turner 1792 – La Francia introduce la ghigliottina, macabro strumento utilizzato per le esecuzioni capitali fino al 1977

– La Francia introduce la ghigliottina, macabro strumento utilizzato per le esecuzioni capitali fino al 1977 1866 – Alfred Nobel inventò la dinamite, usata poi per usi bellici

– Alfred Nobel inventò la dinamite, usata poi per usi bellici 1912 – Naufragio del Titanic

– Naufragio del Titanic 1948 – Uccisione di Gandhi e Martin Luther King

– Uccisione di Gandhi e Martin Luther King 1968 – Uccisione di Robert Kennedy

– Uccisione di Robert Kennedy 1972 – Massacro di Monaco di Baviera alle Olimpiadi estive

– Massacro di Monaco di Baviera alle Olimpiadi estive 1976 – Terremoto a Gemona Del Friuli

– Terremoto a Gemona Del Friuli 1980 – Uccisione di John Lennon e terremoto in Irpinia

– Uccisione di John Lennon e terremoto in Irpinia 2004 – Tsunami nell’Oceano Indiano

Ricordiamo che bisestile era anche il 2012, anno nel quale sarebbe avvenuta la fine del mondo da parte dei Maya. Il 21 dicembre di quell’anno però non è accaduto nulla di rilevante nonostante la preoccupazione di molti.