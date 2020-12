Al Bano Carrisi, cosa fanno i figli del celebre cantante di Cellino?

Cinque bellissimi figli, tutti inseriti nel mondo dell’arte e dello spettacolo. Scopriamo insieme cosa fanno i figli di Al Bano Carrisi

Tutti quanti conosciamo Al Bano per le sue ottime qualità canore e per la sua unione storica con Romina Power. Al Bano però è soprattutto papà di 5 (6) bellissimi figli a cui è legato anima e corpo.

Il cantante era convolato a nozze con Romina nel 1970, e dalla loro storia d’amore sono nati 4 figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Ylenia, come è tristemente noto, è scomparsa all’età di 23 anni e da allora non si hanno più notizie anche se sono ancora molte le voci che la darebbero viva nel Sud America.

Yari è nato nel 1973 ed è un affermato musicista, ha scritto numerosi testi per il padre, ma vanta anche importanti collaborazioni con artisti dal calibro di Jovanotti. Anche Cristel, nata nel 1985, iniziamente si era data alla musica, ma poi ha preferito rivolgersi verso la moda e ora è un’importante stilista, sposata dal 2016 con l’imprenditore Davor Luksic.

Nel 1987 è nata Romina Jr Carrisi. Fin da molto piccola ha mostrato un grande interessamento per il mondo dell’arte e in particolare per la fotografia, artista poliedrica e a tutto tondo di destreggia tra teatro e il mondo delle passerelle di moda.

Jasmine e Bido, i figli di Al Bano e Loredana

Dopo la fine della storia con Romina, Al Bano ha avuto due figli con Loredana Lecciso, Jasmine e Albano Carrisi Jr. Nata il 14 giugno 2001, Jasmine Carrisi, è un’affermata cantante che abbiamo visto accanto al padre dell’ultimo programma di punta della rai, The Voice Senior.

Si è trattato di un buon palcoscenico per intensificare i rapporti padre-figlia e far vedere le doti innate della ragazza che oltre ad essere talentuosa e bella, ha anche molto carattere.

L’ultimogenito del cantante invece è nato nel 2002, soprannominato Bido in famiglia, è un ragazzo tranquillo ma schivo. Ha un suo profilo Instagram da cui si può vedere la notevole somiglianza con il padre.