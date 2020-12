L’influencer Alice Basso condivide una foto su Instagram a schiena nuda e con i capelli lunghi che scendono, che sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

La bella influencer Alice Basso ha condiviso una foto che la ritrae di spalle con la schiena completamente nuda e i capelli lunghi che scendono, che spettacolo. Nella didascalia ha scritto.“è la prima volta nella vita che ho i capelli così lunghi e pari. Prima volta in 33 anni di Vita. Sto maturando. Basta colpi in testa..”. Ha anche condiviso un’altra serie di foto in cui appare sempre senza maglietta a schiena nuda ma mostra il volto e si copre il seno con le braccia, che bella.

Alice Basso e la sua ispirazione per le foto quando non ci sono i suoi bambini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

La Basso ha spiegato nelle stories Instagram che in questo periodo di giornate infinite si fa venire molta ispirazione per alcuni scatti belli, e quando i suoi bambini non ci sono comincia a scattare. Ha anche rivelato che le foto se le fa lei da sola e quindi non gliele fa il marito e scatta con il suo iphone perché è l’unico oggetto che fotografa bene a suo dire. Chiede poi l’aiuto ai follower per capire qual’è lo scatto più bello. Perché a quanto pare quella che lei sceglie sempre come prima foto ai fan non piace.

Ritorna poi bambina nelle stories Instagram con il marchio di zaini Invicta che le ha mandato alcuni zainetti per provarli. L’influencer spiega che si ricordava i zaini di un tempo dell’Invicta che erano davvero orrendi e infatti era scettica ma vedendo quelli che le hanno mandato è rimasta felicemente sorpresa ed p tornata ragazzina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

La Basso pubblica poi delle foto sue vecchie di quando lavorava in discoteca, le aveva trovate l’altra sera e voleva condividerle con i fan. Era bellissima già allora, le labbra però appaiono più gonfie rispetto al passato.